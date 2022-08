Trovato morto in casa dalla badante un 89enne di Cosenza

Il dramma si è consumato in via De Napoli quando la donna è entrata nell'abitazione: trovato morto in casa dalla badante 89enne di Cosenza

Trovato morto in casa dalla badante: è finita così l’esistenza terrena di un 89enne di Cosenza, con il decesso dell’uomo che, malgrado tutto faccia pensare, anagrafe in primis, ad una morte per cause naturali, è al vaglio della polizia che ha effettuato i rilievi scientifici sul luogo.

Perché?

Non sembrano esserci motivi specifici tuttavia i media locali spiegano che la morte dell’anziano ha comunque spinto la magistratura del luogo a delegare gli agenti della Polizia di Stato locale ad effettuare alcune verifiche specifiche. Sul posto infatti, dopo l’arrivo del medico legale, sono giunti i poliziotti ed hanno avviato alcune indagini. La salma è stata solo esaminata esternamente e al momento non vi sono elementi che possano accreditare qualcosa di più che un decesso per cause naturali.

La tragica scoperta della donna

La morte dell’89enne è avvenuta all’interno della sua abitazione in via De Napoli a Cosenza ed a fare la tragica scoperta la sua badante che era appena arrivata nell’abitazione. La donna ha immediatamente allertato i soccorsi che però si sono rivelati del tutto inutili: l’uomo era già morto. A seguire poi la polizia scientifica incaricata dalla Procura hanno asseverato le cause del decesso.