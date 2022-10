Trovato morto l’alpinista scomparso in Trentino: Nicola Spagnolo aveva 26 anni

L'alpinista Nicola Spagnolo, che era scomparso domenica scorsa sul Lagorai in Trentino, è stato trovato morto nella giornata di oggi

I soccorritori hanno fatto la scoperta che mai avrebbero voluto fare: nella giornata di oggi è stato ritrovato il corpo senza vita dell’alpinista 26enne Nicola Spagnolo, di cui si erano perse le tracce domenica scorsa in Trentino.

Trentino, trovato morto l’alpinista 26enne Nicola Spagnolo

Nicola Spagnolo era scomparso da ormai quasi ua settimana, da quando domenica scorsa aveva deciso di impegnarsi sul Lagorai, in Trentino. Il 26enne era stato dato per disperso e di lui si erano perse le tracce per diversi giorni; oggi i soccorritori e parte della sua famiglia che si era unita alle ricerche hanno trovato il suo corpo privo di vita nella zona di Cima Cece.

Come si sono svolte le ricerche

Sin dal giorno della sua scomparsa, le ricerche si sono concentrate sulla zona di Cima Cece, dove poi è stato effettivamente ritrovato il suo corpo, a circa 2 mila e 500 metri di quota. A partecipare alla spedizione di ricerca sono stati, oltre al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche gli operatori del Soccorso alpino Trentino, i militari della guardia di finanza insieme vigili del fuoco e ai carabinieri.