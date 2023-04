Trovato morto l’orso M62 in Trentino, era classificato tra gli esemplari ...

L’orso M62, noto per essere uno degli “esemplari considerati problematici” presenti in Trentino, è stato trovato morto. Le cause del decesso verranno stabilite dall’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.