Un bravo ragazzo che non aveva dato segni del tormento che lo rodeva e che era benvoluto da tutti: ecco chi era Mattia Laviola, lo studente universitario trovato morto in queste ore a poca distanza dal parcheggio dove aveva abbandonato la sua auto. Il 21enne era scomparso da ore e il corpo senza vita era stato ritrovato a Policoro dopo che di lui si erano perse le tracce.

Mattia Laviola: chi era lo studente morto

Il corpo di Mattia era stato rinvenuto dai carabinieri in provincia di Matera, a breve distanza dal parcheggio in cui il ragazzo aveva lasciato l’automobile. La vettura aveva le chiavi all’interno e la zona del ritrovamento è contigua alla riserva naturale del bosco Pantano e all’oasi del Wwf. I media e le prime risultanze ufficiose delle indagini parlano di un possibile gesto estremo. L’allarme lo avevano dato i familiari dopo che Mattia non era tornato a casa.

Nessun problema evidente, poi lo strazio

La giovane vittima non aveva particolari problemi ed era uno studente universitario e sul perché del suo terribile gesto, ove fosse asseverato, si interrogano e sono straziati in molti. Il presidente della Regione Basilicata Bardi ha detto: “Voglio esprimere vicinanza alla famiglia di Mattia per questa tragedia”. Ad operare anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policoro. Il sindaco Enrico Bianco aveva dal canto suo seguito e coordinato le ricerche.