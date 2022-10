Trovato morto soldato 18enne a Hyde Park: aveva partecipato ai funerali della Regina ed il rinvenimento del cadavere è avvenuto poco prima delle 16:00

Mistero nel Regno Unito, dove nella giornata di mercoledì scorso è stato trovato morto un soldato 18enne a Hyde Park che aveva partecipato ai funerali della Regina Elisanetta II. Un lancio della Bbc e molti media britannici spiegano che il 18enne Jack Burnell-Williams è stato rinvenuto senza vita dopo essere uscito dalla caserma e il suo viene definito dalla polizia un caso non sospetto.

Trovato morto soldato 18enne

La caserma dell’esercito dove è stata fatta la macabra scoperta si trova a Londra ed il fante Jack Burnell-Williams, originario della cittadina di Bridgend, è morto mercoledì dopo essere stato trovato esanime a Hyde Park Barracks. Il rinvenimento del cadavere è avvenuto poco prima delle 16:00.

La presenza di Jack al corteo per Elisabetta II

I media inglesi forniscono poi ulteriori informazioni: secondo i rapporti Jack era stato “comandato” per far parte del corteo in quota militare per il solenne funerale di Stato della defunta regina Elisabetta II.

Un portavoce dell’esercito ha detto: “I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici del soldato in questo momento difficile e chiediamo che la loro privacy sia rispettata”. La famiglia e gli amici si riuniranno in sua memoria al Bryntirion Football Club di Bridgend nel pomeriggio di oggi, sabato primo ottobre. La sua morte non è considerata sospetta. Il caso è stato “deferito al medico legale”, ha detto un portavoce della Met Police.