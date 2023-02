Trovato per strada con una ferita alla testa: ragazzo gravissimo

Un giovane 28enne milanese è stato trovato in piazza Enrico Bottini, a Milano, con una grave ferita alla testa.

Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale nella notte tra il 7 e l’8 Febbraio 2023.

Secondo le ricostruzioni avviate dalle forze di polizia, il ragazzo è stato vittima di un’aggressione, probabilmente per rapina, riportando un grave trauma cranico. Infatti, l’ambulanza accorsa nella piazza in zona Lambrate, lo ha trovato totalmente privo di sensi e lo ha trasferito al pronto soccorso dell’ospedale milanese San Raffaele.

Giovane 28enne milanese aggredito nella notte: avvio alle indagini

I carabinieri giunti sul luogo del ritrovamento hanno effettuato i primi rilievi dell’accaduto, giungendo alla conclusione che il giovane sia stato aggredito da una o più persone per probabile rapina. Al momento, i carabinieri non hanno potuto accertare il numero degli aggressori, nè l’identità di questi ultimi.

Fortunatamente oggi il ragazzo si trova in cura presso l’ospedale sopra citato ed i medici hanno assicurato che egli non versa in pericolo di vita, sebbene abbia subito un grave trauma cranico con conseguente emorragia.

A preoccupare ulteriormente le forze dell’ordine è il fatto che non vi fossero testimoni a denunciare l’accaduto, e che si tratti di una banda di criminali a piede libero.