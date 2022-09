Trovato un cadavere nel fiume in Trentino: è di una donna di 39 anni scomparsa da giorni

Al momento è più probabile l'ipotesi dell'incidente. Sul caso stanno indagando i Carabinieri.

Si conclude nel peggiore dei modi la ricerca della donna scomparsa in Val di Non. Il suo corpo è stato infatti trovato in fondo a una forra a Toss di Ton, in provincia di Trento.

Il ritrovamento della donna scomparsa

La 39enne, originaria dello Sri Lanka ma residente a Vervò, era stata data per dispersa dai suoi genitori.

Non vedendola tornare a casa la sera, infatti, i due cingalesi avevano allertato le forze dell’ordine chiamando il numero unico per le emergenze. Le operazioni di ricerca sono state portate avanti dai Vigili del Fuoco di Taio e dai Carabinieri della Compagnia di Cles, che si sono serviti delle unità cinofile e dei droni per setacciare l’intera area. Dopo un giorno di ricerche, il corpo della donna è stato individuato nei pressi di un dirupo nel rio Pongaiola, in località Toss, il corso d’acqua che separa i Comuni di Ton e Predaia.

Le indagini

La salma è stata recuperata e riportata a riva dal Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale dei Vigili del Fuoco di Trento. L’ipotesi più probabile resta quella dell’incidente, ma sul caso stanno lavorando i Carabinieri per vagliare ogni altra possibilità. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna in modo da stabilire le cause della morte.