Truffa del pacco in sospeso: come difendersi

Truffa del pacco in sospeso: come difendersi

Truffa del pacco in sospeso: come difendersi

Moltissimi italiani stanno cadendo nella truffa del phishing: non credete al messaggio che vi comunica che avete un pacco in giacenza

Il phishing non è una novità assoluta, ma sta andando di moda in prossimità delle vacanze di Natale 2022.

Moltissime persone, infatti, stanno facendo i regali di Natale acquistando prodotti online e alcuni truffatori approfittano della situazione per mandare avvisi finti di giacenza in sospeso via messaggio o via e-mail.

Truffa al telefono: non credete al messaggio del ‘pacco in sospeso’

Il meccanismo del phishing è molto semplice. Si riceve un messaggio una e-mail in cui leggiamo di avere un nostro pacco in giacenza. Per far ripartire l’iter di consegna si deve, quindi, accedere al link sottostante ed inserire i propri dati sensibili.

I truffatori approfittano di questo meccanismo per avere accesso gratuito ai nostri dati che siamo noi stessi a riferirgli ingenuamente. Non c’è quindi da fidarsi se si riceve un messaggio di questo tipo, anche se il nome utente di chi ci scrive sembra affidabile. I truffatori, infatti, utilizzano spesso il nome di ‘Poste Italiane‘ o di altri corrieri molto noti per celare l’imbroglio.

Come difendersi dalla truffa

Spesso, poi, cliccare su uno di questi link significa infettare il nostro telefono cellulare o il nostro computer di malaware.

Tantissime volte, per imbattersi un grattacapo di questo tipo, basta semplicemente aprire il messaggio. Il modo migliore per difendersi, quindi, è sempre quello di visualizzare il contenuto del messaggio o della e-mail dalle anteprime, senza aprire effettivamente il testo, ed eliminarlo prontamente.