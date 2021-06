Truffa all’INPS per ottenere l’invalidità: tre arresti a Foggia

Una grave truffa ai danni dell’INPS ha portato all’arresto di tre persone: il modus operandi scoperto dalle forze dell’ordine a Foggia.

Un’operazione di polizia e guardia di finanza ha portato all’arresto di tre persone a Foggia: l’accusa è di truffa ai danni dell’INPS. Un professionista sanitario e un funzionario amministrativo avrebbero ricevuto del denaro, insieme ad un dipendente del CAF, per il riconoscimento dell’invalidità totale.

La notizia è stata diffusa da Tgcom24.

Truffa a Foggia, la vicenda

Per l’occasione avrebbero infatti evitato la consueta visita medica al fine di ricevere gli emolumenti in maniera illecita.

Truffa a Foggia, tre persone coinvolte

Le accuse per i tre vanno dallla truffa ai danni dell’INPS al falso ideologico, passando anche per corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio. Proprio da queste accuse dovranno difendersi le tre persone: si tratta di un medico legale, un funzionario amministrativo e il dipendente di un patronato Caf.

Truffa a Foggia, le novità

Il medico legale, secondo quanto riportato da Tgcom24, sarebbe il componente della commissione che riconosce l’invalidità presso la sede locale dell’INPS. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Foggia.

