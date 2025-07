Truffe agli anziani, lo spot della polizia per mettere in guardia

Truffe agli anziani, lo spot della polizia per mettere in guardia

Roma, 22 lug. (askanews) – Lanciata sul sito e sui canali social della Polizia di Stato la nuova campagna di sensibilizzazione per mettere in guardia gli anziani. In uno spot si illustrano le principali modalità con cui avvengono spesso le truffe, soprattutto in estate, quando molti condomini sono in vacanza, per informare i cittadini su un fenomeno ancora molto diffuso.

Vengono raccontate due tipiche truffe: quella del finto corriere e quella dell’amico che chiede denaro per un familiare della vittima, falsamente coinvolto in un grave incidente. Al tentativo di raggiro, però, l’anziana Gina “non ci casca”, chiude la porta in faccia al truffatore e fa una telefonata alla Polizia, che interviene e lo coglie sul fatto. Nel finale dello spot, c’è Myrta Merlino, testimonial d’eccezione, che invita a non cadere nell’inganno e a rivolgersi alla Polizia di Stato in caso di bisogno.

La Polizia invita alla massima attenzione e a non esitare a chiedere aiuto; un messaggio diretto non solo agli anziani, ma anche ai familiari e ai vicini di casa, per contribuire tutti, attraverso la prevenzione, a creare luoghi sicuri e una rete di protezione attiva e consapevole.