Trump a Putin: "Finisci la guerra in Ucraina prima di fare mediatore"

Washington 18 giu. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump pare respingere l’offerta di Vladimir Putin di fare da mediatore nel conflitto tra Israele e Iran, affermando che il presidente russo dovrebbe prima porre fine alla sua guerra in Ucraina. “Si è offerto di aiutare a mediare, e io gli ho detto: ‘Fammi un favore, fai da mediatore.

Mediamo prima con la Russia, okay?'”, ha dichiarato Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. “Ho detto ‘Vladimir, mediamo prima con la Russia, di questo ti preoccuperai dopo”.

“Sapete, la Russia e l’Ucraina, è talmente stupido. Non sarebbe mai successo se fossi stato presidente. Siete d’accordo ragazzi? Non sarebbe mai successo se fossi stato presidente. Putin non l’avrebbe mai fatto. Ho parlato con lui ieri e gli ho detto, si è offerto di aiutarmi a mediare, e gli ho detto: ‘Fammi un favore, fai da mediatore per te. Fai da mediatore prima con la Russia, ok?’. Gli ho detto: ‘Vladimir, mediamo prima con la Russia, di questo puoi preoccuparti dopo’”.