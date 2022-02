Trump a valanga: “Ma quanto è geniale Putin? La risposta di Biden è stata nulla”

Nella crisi fra Mosca e Kiev irrompe la "slavina" Donand Trump che definisce "geniale" Putin e ridicolizza la gestione geopolitica di Joe Biden

In una serie di interviste tv e radiofoniche Donald Trump è andato a valanga sulla crisi Russia-Ucraina: “Ma quanto è geniale Putin? La risposta di Biden è stata nulla”. L’ex presidente non si è fatto scappare l’occasione ed ha offerto la sua versione della crisi fra Russia ed Ucraina in cui gli Usa Dem a suo avviso sono stati inermi e in cui, è sottinteso ma non troppo, con lui le cose sarebbero andate diversamente.

Ha detto Trump di Putin in una intervista tv: “Bisogna dire che ci sa proprio fare. E sapete qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta“.

Trump: Putin “geniale” e Biden “nullo”

E ancora: “La crisi si sarebbe potuta evitare se fosse stata gestita in maniera appropriata dall’attuale presidente Usa Joe Biden“. Trump ha spiegato: “Conosco molto bene Putin e durante l’amministrazione Trump non avrebbe mai fatto quello che sta facendo ora, assolutamente no”.

E al programma radiofonico “The Clay Travis & Buck Sexton Show” Trump ha rincarato la dose: “Questo è un genio. Putin dichiara che una grande porzione dell’Ucraina indipendente. Mi sono detto: ‘Quanto è intelligente?’. Ma non finisce qua entrerà e farà il peacekeeper”.

La forza di pace “più forte che abbia mai visto”

“È la forza di pace più forte che abbia mai visto. C’erano più carri armati di quanti ne abbia mai visti e sai qual è stata la risposta di Biden? Non c’è stata risposta e tutto ciò è molto triste“.

Non poteva mancare l’affondo sugli effetti economici della crisi fra Mosca e Kiev: per Trump Putin non solo “sta ottenendo ciò che ha sempre voluto, ma grazie all’impennata dei prezzi del petrolio e del gas sta diventando sempre più ricco“.