Trump accolto dai reali Gb con la guardia d'onore "extra-large"

Windsor (Inghilterra), 17 set. (askanews) – Re Carlo III ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor con la guardia d’onore “extra -large”, come l’ha definita il ministero della Difesa del Regno Unito: militari a cavallo, bande di cornamuse, la formazione più grande mai allestita per una visita di Stato nel Paese.

Il Re e Trump hanno passato in rassegna la guardia d’onore, al loro fianco la Regina Camilla e la First Lady Melania; poi, conclusa la cerimonia, si sono spostati dentro al castello per un pranzo privato.