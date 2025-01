Trump ai membri Nato: spendere il 5 per cento del Pil per la difesa

Roma, 8 gen. (askanews) – Il presidente eletto Donald Trump ha dichiarato che i membri della Nato dovrebbero spendere il 5% del loro prodotto interno lordo per la difesa, rispetto all’attuale quota del 2% del Pil. Parlando in una conferenza dalla residenza di Mar-a-Lago, in Florida, il tycoon ha chiesto agli alleati d’incrementare la spesa per la difesa.