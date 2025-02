Trump: "alcuni" agenti FBI coinvolti nel 6 gennaio saranno licenziati

Washington, 8 feb. (askanews) – Donald Trump licenzierà “alcuni” degli agenti dell’FBI coinvolti nelle indagini sui ribelli che assaltarono il Congresso il 6 gennaio 2020: lo ha detto nel corso di una conferenza stampa accanto al premier giapponese Shigeru Ishiba.

“La FBI ha consegnato al Dipartimento di Giustizia una lista degli agenti FBI che hanno lavorato sul caso di ribelli del 6 gennaio. Intende licenziare gli agenti che hanno lavorato a quei casi?” gli ha chiesto una giornalista. “No, ma ne licenzierò alcuni perché alcuni erano corrotti, di questo non ho dubbi” ha risposto Trump, “Io ne so molto di queste faccende, della corruzione degli agenti, e questa gente se ne è andata o se ne andrà. Sarà fatto in fretta e molto chirurgicamente”.