Trump all'Onu: "Europa smetta subito di comprare petrolio russo"

New York, 23 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto agli alleati europei di interrompere immediatamente l’acquisto di petrolio dalla Russia, e ha accusato al tempo stesso Cina e India di finanziare la guerra in Ucraina con le loro importazioni energetiche.

“L’Europa deve fare di più – ha detto Trump intervenendo all’Assemblea generale delle Nazioni Unite – Non può continuare così: compra petrolio e gas dalla Russia mentre combatte la Russia. È imbarazzante per loro. E posso dirvi che per me è stato molto imbarazzante quando l’ho scoperto. Devono cessare immediatamente tutti gli acquisti di energia dalla Russia. Altrimenti stiamo solo perdendo tempo”.