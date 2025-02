Trump annuncia dazi del 25% su acciaio e alluminio

Roma, 10 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti imporranno tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio, ha dichiarato il presidente Donald Trump, interrogato dai giornalisti a bordo della Air Force One, in viaggio verso New Orleans, dove ha poi assistito al Super Bow.

Rispondendo a una domanda su quali paesi saranno colpiti dai dazi, Trump ha risposto: “Tutti”, “qualunque acciaio entri negli Usa avrà una tariffa del 25%”.

Appena entrato in carica, Trump aveva annunciato dazi contro tutti gli import da Canada, Messico e Cina. Per il momento, solo i dazi sui prodotti cinesi sono in vigore. Per Canada e Messico aveva accordato una pausa commerciale di 30 giorni.

La decisione di tassare i metalli stranieri e imporre tariffe reciproche arriva sulla scia di molte altre minacce commerciali che ha fatto da quando ha vinto la Casa Bianca.