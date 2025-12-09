Trump apre ai chip Nvidia per la Cina, Pechino: "Mutuo beneficio"

Washington, 9 dic. (askanews) – Donald Trump annuncia un accordo con Xi Jinping che consentirà a Nvidia di esportare i chip H200 verso “clienti approvati” in Cina e in altri Paesi, nel rispetto dei requisiti di sicurezza nazionale. Il messaggio, pubblicato su Truth Social, arriva dopo anni di restrizioni sulle forniture di processori avanzati destinati all’intelligenza artificiale.

Da Pechino arriva una reazione misurata. Il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun, richiama la linea della cooperazione: “Siamo al corrente delle notizie diffuse. La Cina ha sempre sostenuto cooperazione, mutuo beneficio e risultati win-win nei rapporti con gli Stati Uniti”.

Secondo Washington, l’autorizzazione riguarda esclusivamente gli H200, mentre i chip Nvidia più avanzati – le serie Blackwell e Rubin – resteranno riservati al mercato statunitense. Trump sostiene che la decisione rafforzerà la sicurezza nazionale e darà impulso a industria e occupazione negli Stati Uniti.