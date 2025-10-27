Trump arrivato in Giappone, ottimista su un accordo con la Cina

Milano, 27 ott. (askanews) – Donald Trump è arrivato in Giappone, seconda tappa di un tour di più giorni in Asia. Il presidente degli Stati Uniti d’America incontrerà prima l’imperatore Naruhito poi martedì vedrà la nuova primo ministro giapponese, Sanae Takaichi. Trump è apparso decisamente ottimista in vista del suo cruciale incontro di giovedì con il presidente cinese Xi Jinping, che dovrebbe risolvere la controversia commerciale con la Cina.
Ha inoltre ribadito, con una certa enfasi, che gli “piacerebbe molto” incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un durante questo viaggio, iniziato in Malesia e che si concluderà in Corea del Sud, per questo attesissimo vertice con la sua controparte cinese.