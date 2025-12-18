Trump assiste al ritorno dei soldati statunitensi uccisi in Siria

Roma, 18 dic. (askanews) – Solenne cerimonia per la restituzione delle salme di due soldati statunitensi e di un civile americano, uccisi a colpi d’arma da fuoco in Siria nel fine settimana. Il presidente Usa Donald Trump partecipa a una cerimonia presso la base aerea di Dover, nel Delaware, dove i resti di due membri della Guardia Nazionale dell’Iowa e di un interprete civile statunitense, uccisi in un attacco in Siria, vengono restituiti agli Stati Uniti d’America.

Trump, insieme con il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, saluta mentre le casse con le bandiere statunitensi vengono trasferite da un aereo militare e caricate sui veicoli.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che un uomo solitario, appartenente allo Stato Islamico (IS), ha compiuto l’attacco sabato a Palmira, sede di antiche rovine patrimonio dell’UNESCO e in precedenza controllata dall’organizzazione jihadista e poi dai russi.