Trump attacca Harris: lying Kamala, una pazza della sinistra radicale

Roma, 25 lug. (askanews) - Il candidato repubblicano alle presidenziali Usa Donald Trump, durante un comizio in North Carolina, ha parlato di Kamala Harris, sostenuta da Joe Biden per prenderne il posto come candidata dem nella corsa alla Casa Bianca contro di lui, soprannominandola "Lying (bugiarda...

Roma, 25 lug. (askanews) – Il candidato repubblicano alle presidenziali Usa Donald Trump, durante un comizio in North Carolina, ha parlato di Kamala Harris, sostenuta da Joe Biden per prenderne il posto come candidata dem nella corsa alla Casa Bianca contro di lui, soprannominandola “Lying (bugiarda, ndr) Kamala” e definendola “la più incompetente vicepresidente della storia americana”.

“È una pazza della sinistra radicale che distruggerà il nostro Paese se mai avrà la possibilità di entrare in carica – ha detto Trump – non lasceremo che ciò accada”. Poi ha criticato la sua posizione sull’aborto: “Lei è così radicale, vuole l’aborto all’ottavo e al nono mese di gravidanza. Per lei va bene, fino alla nascita e anche dopo la nascita l’esecuzione di un bambino, questo non è aborto, è l’esecuzione di un bambino” ha concluso Trump.