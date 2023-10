Trump atteso in tribunale: "Lotto per mio nome e reputazione"

New York, 2 ott. (askanews) – L’ex presidente americano Donald Trump ha dichiarato che comparirà volontariamente in tribunale nella causa civile per frode, intentata dal procuratore generale di New York, Letitia James.

In una serie di post sulla sua piattaforma Truth Social, Trump si è scagliato contro la James e il giudice della Corte Suprema di New York Arthur Engoron, che la scorsa settimana lo ha ritenuto responsabile di aver gonfiato le sue proprietà immobiliari, ingannando fisco e investitori.

“Domani mattina andrò in tribunale per combattere per il mio nome e la mia reputazione contro un procuratore generale corrotto e razzista, Letitia James, che ha fatto una campagna per ‘catturareTrump’, e un giudice che odia Trump che è ingiusto, sconvolto e crudele nel suo modo di agire”, ha scritto Trump nel post, aggiungendo che si tratta di “una persecuzione” e che “Tutto questo caso e’ una vergogna!!! Ci vediamo in tribunale, lunedì mattina”.

Trump deve affrontare un totale di 91 accuse in quattro distinti casi penali.