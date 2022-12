Trump chiede di azzerare il risultato delle Presidenziali 2020 e di essere reintegrato come presidente legittimo ai sensi della Costituzione

Donald Trump chiede di azzerare il risultato delle Presidenziali 2020 e l’ex capo della Casa Bianca ed attuale candidato per quelle del 2024 cita lo “scoop” di Elon Musk su Hunter Biden con il quale sarebbero state esibite le “prove” dell’insabbiamento di una vicenda giudiziaria che riguarda il figlio dell’attuale presidente.

Trump perciò non ci ha pensato due volte ed ha chiesto l’abrogazione ai sensi della costituzione degli Stati Uniti dei risultati delle elezioni del 2020.

Trump chiede di azzerare le Presidenziali 2020

Ovviamente poi ha chiesto di “reintegrarlo come presidente”. Ad accendere la miccia Elon Musk, che aveva condiviso sul Twitter di oggi le presunte “scelte” del Twitter prima di lui di insabbiare un’indagine su Hunter Biden. So social erano apparsi file del personal computer del figlio del presidente Joe Biden.

“Una frode che fa decadere tutte le norme”

Ha detto Trump: “Una massiccia frode di questo tipo e portata consente la cessazione di tutte le norme, i regolamenti e gli articoli, compresi quelli presenti nella Costituzione”. Poi, sempre sul social Truth , ha chiosato: “I nostri grandi ‘Fondatori’ non volevano, e non avrebbero approvato, elezioni false e fraudolente!“. Il portavoce della Casa Bianca Andrew Bates ha definito quelle affermazioni “un anatema per l’anima della nostra nazione e devono essere universalmente condannati.

Non puoi amare l’America solo quando vinci“.