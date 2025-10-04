Trump chiede una rapida risoluzione del conflitto di Gaza e il rilascio degli ostaggi

Recenti sviluppi nel conflitto in corso a Gaza hanno portato a una rinnovata urgenza nelle trattative volte a porre fine alle ostilità. Dopo una serie di devastanti attacchi aerei da parte di Israele, che hanno provocato significative perdite tra la popolazione palestinese, l’ex presidente Donald Trump ha esortato Hamas a velocizzare il rilascio dei prigionieri e la finalizzazione del suo piano di pace proposto.

Violenza crescente a Gaza

Secondo rapporti medici, le azioni militari israeliane nella martoriata striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 61 palestinesi in un solo giorno. Questo aumento della violenza si verifica nonostante gli appelli di Trump per una cessazione delle ostilità, dopo che Hamas ha indicato la propria disponibilità ad accettare alcuni aspetti del suo piano di pace in 20 punti. Tra le aree più colpite vi è Gaza City, dove i recenti bombardamenti hanno avuto un impatto devastante sui civili, costringendo circa un milione di residenti a cercare rifugio nelle già sovraffollate regioni meridionali.

Perdite e crisi umanitaria

In un giorno particolarmente tragico, almeno 18 persone hanno perso la vita a causa di un attacco israeliano che ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Tuffah a Gaza City. Tra le vittime ci sono sette bambini, di età compresa tra i due mesi e gli otto anni. La situazione umanitaria continua a deteriorarsi, con ospedali sopraffatti e in difficoltà nell’offrire assistenza a causa di gravi carenze di forniture mediche e carburante. L’agenzia di difesa civile di Gaza ha riportato che gli attacchi in corso hanno lasciato le strutture sanitarie in condizioni disperate, incapaci di far fronte all’afflusso di civili feriti.

La chiamata di Trump per negoziati rapidi

Alla luce della crisi in aumento, Trump ha rilasciato una dichiarazione pubblica esortando Hamas ad agire senza indugi. Ha sottolineato l’importanza di rilasciare rapidamente gli ostaggi e di concludere le trattative sul suo piano di pace, avvertendo che eventuali ritardi potrebbero compromettere l’intero processo. Ha affermato: “Non tollererò ritardi, che molti pensano si verificheranno, né un esito in cui Gaza rappresenti nuovamente una minaccia. Facciamo in fretta. Tutti saranno trattati equamente!” Questo messaggio sottolinea l’urgenza che avverte riguardo alla situazione.

Dettagli del piano in 20 punti

Il piano in 20 punti dell’ex presidente prevede il ritiro di Israele da Gaza e il rilascio sia degli ostaggi israeliani che dei prigionieri palestinesi. Sebbene Hamas abbia mostrato un certo grado di apertura verso alcuni elementi di questa proposta, rimangono interrogativi sulla loro disponibilità a disarmarsi e a rispettare i termini più ampi dell’accordo. Gli emissari di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si recheranno in Egitto per definire le questioni tecniche riguardanti il rilascio degli ostaggi e per spingere verso un accordo di pace duraturo.

Coinvolgimento internazionale e implicazioni

L’Egitto è intervenuto per facilitare i colloqui, con delegazioni di Israele e Hamas pronte a incontrarsi al Cairo. Secondo una dichiarazione del Ministero degli Esteri egiziano, questi colloqui mirano a chiarire i dettagli delle trattative e a stabilire una tempistica per il rilascio degli ostaggi come previsto nel piano di Trump. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che i negoziatori stanno lavorando attivamente per stabilire un quadro per gli scambi proposti, ribadendo nel contempo la necessità di demilitarizzare Hamas.

Preoccupazioni dei leader regionali

Sebbene alcuni leader arabi abbiano espresso riserve riguardo all’approccio di Trump, molte delle loro preoccupazioni sembrano essere rimaste senza risposta nelle discussioni riguardanti la governance di Gaza e il futuro delle forze militari. Adnan Hayajneh, esperto di relazioni internazionali, ha osservato che Hamas probabilmente negozierà da una posizione di cautela, cercando garanzie che i termini del piano di Trump saranno rispettati prima di fare concessioni riguardo agli ostaggi. Il conflitto in corso ha avuto un impatto devastante, con il Ministero della Salute di Gaza che riporta oltre 67.000 vittime, un dato che molti esperti ritengono possa essere sostanzialmente superiore.