Trump: con i dazi la nostra dichiarazione d'indipendenza economica

Milano, 3 apr. (askanews) – “My fellow Americans, this is the liberation day”. Così il presidente Donald Trump ha aperto il suo annuncio ufficiale sulle nuove tariffe commerciali, pronunciato dal giardino delle rose della Casa Bianca davanti a un pubblico di lavoratori americani, tra cui operai dell’automotive, siderurgici, camionisti e montatori. “Questo giorno verrà ricordato per sempre come il giorno della rinascita, il giorno in cui abbiamo reso l’America di nuovo ricca”, ha detto.

Nel suo discorso, Trump ha descritto la misura come una risposta “reciproca” a decenni di squilibri: “Loro lo fanno a noi, noi lo facciamo a loro”. “Ora è il nostro turno di splendere. Make America Great Again, greater than ever before”, ha dichiarato, promettendo che la nuova politica commerciale genererà “trilioni e trilioni di dollari per ridurre le tasse e abbattere il nostro debito nazionale”.

Trump ha mostrato un rapporto dell’Ufficio del Rappresentante commerciale degli Stati Uniti, pubblicato nei giorni scorsi, che elenca barriere tariffarie e non tariffarie imposte ai prodotti americani in vari paesi del mondo, tra cui sussidi, manipolazioni valutarie e furti di proprietà intellettuale. Ha puntato il dito in particolare contro l’IVA europea, definita da lui “una tassa esorbitante” e “un’ingiustizia cronica” per le imprese statunitensi.

“L’età dell’oro dell’America sta tornando”. Il presidente è affiancato dall’intero gabinetto e da membri della sua squadra economica, tra cui Larry Vance. Trump ha anche citato il “grande successo” ottenuto in Florida.