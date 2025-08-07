Trump conferma: Apple investirà altri 100 miliardi di dollari negli Usa

Washington, 7 ago. (askanews) – Un accordo che ha un grande significato per la politica Maga (Make America Great Again) del presidente degli Stati Uniti. L’icona della tecnologia Made in USA farà grandi investimenti in patria.

“Oggi Apple annuncia che investirà 600 miliardi di dollari negli Stati Uniti, nei prossimi quattro anni, si tratta di 100 miliardi di dollari in più rispetto a quanto inizialmente previsto.

E questo è il più grande investimento che Apple abbia mai fatto in America e in qualsiasi altro Paese. Ed è un onore avervi qui. Come sapete, Apple ha investito un po’ anche in altri Paesi. Non dirò quali, ma un paio” ha detto Donald Trump, che per l’atteso annuncio ha voluto accanto a se Tim Cook.

Il ceo di Apple alla Casa Bianca ha presentato i nuovi prodotti dell’azienda.

“Sono lieto di annunciare che molto presto, per la prima volta in assoluto, ogni nuovo iPhone e ogni nuovo Apple Watch venduto nel mondo avrà un vetro di protezione prodotto in Kentucky.” ha detto.

Trump, che ha spinto, quasi costretto, le aziende statunitensi a spostare la produzione in patria imponendo dazi ai partner commerciali, ha affermato che la sua amministrazione doveva ringraziare per l’investimento.

“Questo è un passo significativo verso l’obiettivo finale di… garantire che gli iPhone venduti negli Stati Uniti siano anche realizzati in America”, ha concluso Trump.