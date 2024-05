Trump contro Biden e i giudici: faremo appello contro questa farsa

Roma, 31 mag. (askanews) - L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando davanti alla Trump Tower a Manhattan, ha confermato l'intenzione di appellarsi contro la condanna in primo grado inflittagli da un tribunale di New York per il caso Stormy Daniels. Condannato per 34 capi di imputazio...

Roma, 31 mag. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando davanti alla Trump Tower a Manhattan, ha confermato l’intenzione di appellarsi contro la condanna in primo grado inflittagli da un tribunale di New York per il caso Stormy Daniels. Condannato per 34 capi di imputazione, Trump ha accusato la Casa Bianca di essere l’artefice della sentenza, ha definito Biden “il peggior presidente della storia”, ha invitato gli americani ad andare a votare per lui il prossimo 5 novembre, dicendosi “il candidato favorito alle presidenziali” e ha parlato di “processo farsa”.

“Per quanto riguarda il processo in sé, è stato molto ingiusto. Non ci è stato permesso di usare il nostro esperto elettorale in alcuna circostanza” ha detto. “Faremo ricorso contro questa truffa. Faremo ricorso su diverse basi: non ci ha permesso di chiamare i testimoni, non ci ha permesso di parlare, non ci hapermesso di fare nulla, il giudice è un tiranno”.