Trump: "Contro di me caccia alle streghe, la procuratrice è corrotta"

New York, 2 ott. (askanews) – L’ex presidente Usa Donald Trump in tribunale a New York afferma che il processo per frode civile che si apre oggi è una “caccia alle streghe”, accusando la procuratrice generale dello Stato Laetitia James, che indaga su di lui, di essere “corrotta”.

“Detto semplicemente: è una caccia alle streghe, è un’onta, abbiamo una procuratrice federale corrotta, vedrete cosa accadrà. Questo processo è stato oggetto di una procedura accelerata. Questo processo avrebbe potuto svolgersi anni fa, ma hanno aspettato che fossi nel mezzo della mia campagna elettorale. Lo stesso con altri processi e incriminazioni, tutto è organizzato dal Doj (Department of Justice, ministero della Giustizia, ndr) che è corrotto a Washington”.