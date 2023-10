New York, 19 ott. (askanews) – L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lasciando un tribunale di New York, ha affermato che l’attacco a Israele è stato “scioccante” e che l’Iran con lui non avrebbe fatto una cosa del genere. Poi ha criticato anche Biden per aver inviato aiuti ai palestinesi. “È così inappropriato farlo in questo momento. È in Israele e sta dando soldi ai palestinesi”, ha detto Trump ai giornalisti.