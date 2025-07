Trump: dazi con l'Ue, 50% di possibilità di accordo

Washington, 25 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump stima che ci sia il 50 percento di possibilità che Washington riesca a concludere un accordo con l’Unione Europea per ridurre i dazi all’importazione. “Direi che abbiamo una probabilità del 50/50, forse anche meno, ma una probabilità del 50/50 di raggiungere un accordo con l’UE”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca.

“Con il Canada invece non abbiamo avuto molta fortuna”.

“Il primo agosto arriverà e avremo concluso la maggior parte dei nostri accordi, se non tutti. Non abbiamo avuto molta fortuna con il Canada. Penso che il Canada potrebbe essere uno di quei casi in cui pagheranno semplicemente i dazi, senza una vera trattativa” ha detto Trump. “Abbiamo una possibilità del 50%, forse anche meno, ma comunque una possibilità del 50 di concludere un accordo con l’Unione Europea, e sarà un accordo in cui dovranno ridurre i loro dazi, perché al momento sono al 30 percento e forse dovranno abbassarli, oppure potrebbero lasciarli com’è, ma ci tengono davvero a fare un accordo. Avrei detto che con il Giappone avevamo il 25 percento di possibilità, e invece hanno continuato a tornare, e abbiamo fatto un accordo. E quell’accordo è… non dimenticate che il Giappone ha messo sul tavolo 50 miliardi, è una cifra enorme, e sta anche pagando i dazi. La parte più importante dell’accordo con il Giappone, e magari ci riusciamo anche con l’UE, magari no, è che abbiamo il diritto di entrare e commerciare”.