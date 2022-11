Trump denunciato da una giornalista per aggressione sessuale, l'Adult Survivors Act consente alle vittime di rivalersi in sede civile dopo anni

Donald Trump è stato denunciato da una giornalista per aggressione sessuale, secondo quanto riportato dai media Usa negli anni ’90 l’ex presidente ed attuale candidato l’avrebbe violentata in un camerino.

Dopo la vicende giudiziarie legate al fisco adesso per Trump si profilano nuovi guai legali. La giornalista Elizabeth Jean Carroll ha denunciato nella giornata di ieri, 24 novembre, l’ex presidente americano Donald Trump.

Trump denunciato per aggressione sessuale

A verbale c’è una querela per aggressione e diffamazione, per un presunto abuso sessuale della metà degli anni Novanta. AdnKronos spiega che “Carroll si è avvalsa di una nuova legge dello stato di New York entrata oggi in vigore, la Adult Survivors Act, che permette di denunciare in sede civile abusi sessuali avvenuti in passato”.

Lo stupro nel camerino di un grande magazzino

Ma quando e in che circostanze sarebbe accaduto? La giornalista ha accusato in un libro Donald Trump di averla aggredita e violentata nel camerino di un grande magazzino di New York. Nel 2019 c’era già stata una denuncia contro il tycoon per diffamazione. Trump infatti aveva dichiarato cose ritenute “offensive” in seguito al libro. Ora lo accusa anche di aggressione, aggiungendo “ulteriori accuse di diffamazione relative a successive frasi pronunciate da Trump”.