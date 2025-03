Milano, 1 mar. (askanews) – Donald Trump ha affermato che il leader ucraino in visita a Washington Volodymyr Zelensky “ha esagerato”. Questo il commento a caldo, dirigendosi all’elicottero per lasciare la Casa Bianca diretto in Florida, del presidente americano dopo il durissimo incontro nello Studio Ovale con il presidente ucraino. Trump ha insistito sul “cessate il fuoco immediato”, che a suo dire, Zelensky non vorrebbe.