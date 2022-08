Trump: dove ha seppellito Ivana? La decisione dell'ex presidente non piace alla popolazione ed esplode la polemica.

Donald Trump ha dato degna sepoltura all’ex moglie Ivana, scegliendo un luogo piuttosto particolare. La decisione dell’ex presidente ha generato un certo malcontento e la polemica sta infiammando l’America. Dove l’ha seppellita?

Trump: dove ha seppellito Ivana?

Dopo essere arrivato in ritardo al funerale dell’ex moglie Ivana Trump, morta improvvisamente il 14 luglio a 73 anni, Donald ha deciso di recuperare consensi scegliendo una location esclusiva per seppellire il corpo della madre dei suoi figli. Ivana è stata sepolta lo scorso giovedì. Dove? Semplice, presso il Trump National Golf Club di Bedminster, in New Jersey. Il New York Times ha fatto sapere che il terreno è stato “consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica“.

Dove si trova il corpo di Ivana Trump?

Ivana Trump è stata sepolta in una zona del Trump National Club che si affaccia direttamente sui prati dove si gioca a golf. La tomba, strano ma vero, è parecchio sobria. C’è una semplice targa con il nome e la data di nascita e morte. Secondo le prime indiscrezioni, Trump ha deciso di seppellire Ivana nel suo club perché vuole creare qui una specie di cimitero privato di famiglia.

Le polemiche sulla sepoltura di Ivana Trump

Stando a quanto sostiene il Washington Post, Donald nel 2017 ha depositato “i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia“. La polemica, però, non è nata per la location, ma perché si tratterebbe di una mossa per pagare meno tasse. Nel New Jersey, infatti, la legge prevede l’esenzione delle imposte per coloro che possegono terreni adibiti a cimitero.