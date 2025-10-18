Trump esorta l'Ucraina a negoziare la pace mentre richiede missili

In un recente incontro alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha trasmesso un messaggio significativo al presidente ucraino Volodymyr Zelensky: potrebbe essere giunto il momento di dare priorità alle negoziazioni di pace con la Russia piuttosto che agli incrementi militari. Questa dichiarazione rappresenta un notevole cambiamento nella posizione degli Stati Uniti, mentre Kyiv ha cercato con insistenza armamenti avanzati, in particolare missili Tomahawk, per rafforzare i propri sforzi difensivi in un contesto di conflitto persistente.

Solo un mese fa, Trump aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità che l’Ucraina recuperasse i territori perduti. Tuttavia, il suo tono è cambiato. Dopo la decisione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin per un vertice, Trump ha esortato entrambe le nazioni a considerare un cessate il fuoco e un possibile accordo.

Gli esiti dell’incontro

Durante le loro discussioni, che Trump ha descritto come amichevoli e significative, ha condiviso la sua opinione sulla necessità di fermare la violenza. “È tempo di fermare le uccisioni e raggiungere un ACCORDO!” ha scritto sui social media dopo l’incontro. Questa enfasi sul dialogo riflette un approccio diplomatico più ampio, volto a risolvere il conflitto attraverso la negoziazione piuttosto che l’escalation.

Le realtà della linea del fronte

Il suggerimento di Trump affinché sia l’Ucraina che la Russia mantengano le attuali posizioni sul campo di battaglia indica il suo desiderio di un compromesso. “Lasciamo che entrambi dichiarino vittoria, lasciamo che la storia decida!” ha affermato, lasciando intendere che un punto morto potrebbe portare a una soluzione in cui nessuna delle parti si senta sconfitta.

In risposta, Zelensky ha riconosciuto la paura che le forze russe nutrono riguardo agli armamenti avanzati come i missili da crociera Tomahawk, sviluppati negli Stati Uniti. Tuttavia, ha mantenuto una visione realistica riguardo alla possibilità di ricevere tali strumenti, citando l’approccio cauto dell’amministrazione statunitense verso l’escalation del conflitto.

Le aspirazioni di Zelensky

Nonostante il viaggio a Washington fosse motivato dalla speranza di assicurarsi supporto militare, Zelensky ha lasciato la capitale senza le garanzie desiderate. I suoi colloqui con Trump, sebbene abbiano toccato il tema degli armamenti a lungo raggio, si sono conclusi con una comprensione reciproca che l’approccio su tali argomenti potrebbe non allinearsi con la strategia attuale della Casa Bianca.

Future negoziazioni

Parlando con i giornalisti, Zelensky ha rivelato la sua disponibilità a scambiare numerosi droni ucraini in cambio dei Tomahawk, dimostrando il suo impegno a rafforzare le capacità difensive dell’Ucraina. Ha anche congratulato Trump per un recente accordo di pace in Medio Oriente, esprimendo la speranza che una risoluzione simile possa essere raggiunta per l’Ucraina. “Spero che il presidente Trump possa gestirlo,” ha affermato con ottimismo.

Dopo il vertice in Alaska, i progressi diplomatici riguardo alla cessazione delle ostilità si sono stagnati. Il Cremlino ha indicato che devono essere affrontate diverse questioni prima di un incontro tra Trump e Putin, inclusa la composizione dei team negoziali. Tuttavia, il governo russo ha minimizzato le preoccupazioni riguardanti i viaggi di Putin nello spazio aereo europeo, suggerendo che le difficoltà logistiche non ostacolerebbero le discussioni.

La posizione in evoluzione di Trump

Nel corso della sua presidenza, il punto di vista di Trump riguardo al conflitto in Ucraina ha subito significative oscillazioni. Inizialmente, sembra che lui e Putin abbiano instaurato un rapporto, con Trump che in precedenza aveva messo in discussione la legittimità di Zelensky come leader. I rapporti si sono deteriorati all’inizio di quest’anno, quando Trump ha criticato pubblicamente Zelensky, sostenendo che mancava dell’autorità necessaria durante un incontro controverso nell’Ufficio Ovale.

Tuttavia, interazioni recenti suggeriscono un riscaldamento delle relazioni tra Trump e Zelensky, specialmente poiché le frustrazioni di Trump nei confronti di Putin sono diventate più evidenti. Il leader statunitense ha mantenuto una linea di comunicazione aperta con il presidente russo, modificando frequentemente il proprio approccio a sanzioni e altre misure in base ai loro colloqui.

Solo un mese fa, Trump aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità che l’Ucraina recuperasse i territori perduti. Tuttavia, il suo tono è cambiato. Dopo la decisione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin per un vertice, Trump ha esortato entrambe le nazioni a considerare un cessate il fuoco e un possibile accordo.0

Solo un mese fa, Trump aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità che l’Ucraina recuperasse i territori perduti. Tuttavia, il suo tono è cambiato. Dopo la decisione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin per un vertice, Trump ha esortato entrambe le nazioni a considerare un cessate il fuoco e un possibile accordo.1