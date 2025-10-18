Trump esorta Zelensky a negoziare con la Russia: nuove prospettive per la pace

Tensione tra Ucraina e Russia

Nelle ultime settimane, la tensione tra Ucraina e Russia ha attirato l’attenzione della comunità internazionale. Durante un incontro alla Casa Bianca, Donald Trump ha esortato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a cercare un accordo con Mosca. Trump ha suggerito che fosse giunto il momento di mettere fine al conflitto.

Questa posizione rappresenta un cambiamento rispetto alle dichiarazioni precedenti di Trump, che solo un mese fa aveva espresso ottimismo riguardo alla possibilità che l’Ucraina recuperasse l’intero territorio.

Cambiamento di tono

In un post sui social media, Trump ha descritto i colloqui con Zelensky come “molto interessanti e cordiali”, sottolineando l’importanza di fermare le ostilità e di negoziare. “È tempo di fermare il massacro e di raggiungere un accordo!” ha affermato. Questa chiamata alla calma sembra allinearsi con il suo recente approccio diplomatico, in particolare dopo il suo incontro con il presidente russo Vladimir Putin, dove ha espresso la volontà di discutere le possibilità di pace.

Le posizioni di Zelensky

Dopo il colloquio, Zelensky ha dichiarato che la Russia teme i missili da crociera Tomahawk prodotti negli Stati Uniti. Ha anche evidenziato la sua realistica valutazione riguardo alla possibilità di ricevere tali armamenti. In un contesto in cui gli Stati Uniti si mostrano cauti rispetto a un’escalation del conflitto, Zelensky ha affermato di aver deciso di non insistere ulteriormente sulla questione dei missili durante l’incontro con Trump.

La diplomazia in evoluzione

Il presidente ucraino ha viaggiato a Washington con l’obiettivo di ottenere supporto militare, in particolare per i missili Tomahawk. Tuttavia, l’incontro con Donald Trump si è svolto in un contesto in cui il presidente americano ha mostrato una maggiore apertura ai colloqui diplomatici, influenzato dai recenti sviluppi nel processo di pace in Gaza. Trump ha dichiarato che, dopo una lunga conversazione con Vladimir Putin, nutre la speranza di risolvere il conflitto senza ricorrere a nuovi armamenti.

Prospettive future

Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato la sua disponibilità a scambiare “migliaia” di droni ucraini in cambio di missili Tomahawk. Ha colto l’occasione per congratularsi con Donald Trump per il suo accordo di pace in Medio Oriente, esprimendo la speranza che un simile risultato possa essere raggiunto per l’Ucraina. “Spero che il presidente Trump possa gestirlo”, ha affermato, manifestando fiducia nelle capacità negoziali del leader americano.

Ostacoli alla pace

Nonostante le buone intenzioni, le trattative per porre fine all’invasione russa sono state segnate da stalli significativi. Il Kremlin ha dichiarato che ci sono “molti interrogativi” da risolvere prima di un incontro tra Trump e Putin, inclusa la composizione delle rispettive delegazioni. Tuttavia, le autorità russe hanno negato le voci secondo cui Putin potrebbe avere difficoltà a viaggiare attraverso lo spazio aereo europeo.

Il governo ungherese ha dichiarato che garantirà l’ingresso di Vladimir Putin per “tenere colloqui di successo” con gli Stati Uniti. Questa decisione avviene nonostante un mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per presunti crimini di guerra. Tale contesto suggerisce che le dinamiche internazionali rimangono complesse mentre il conflitto in Ucraina continua a evolversi.

Con l’invasione russa iniziata a, la situazione in Ucraina è divenuta sempre più critica, con circa un quinto del territorio occupato dalle forze russe. Ultime notizie indicano che il ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista di tre villaggi nelle regioni di Dnipropetrovsk e Kharkiv in Ucraina, evidenziando l’intensificazione dei combattimenti.