Trump fa causa alla Bbc, chiesti 10 miliardi di risarcimento

Washington, 16 dic. (askanews) – Nuovo duro attacco di Donald Trump all’informazione, ha annunciato di aver fatto causa alla BBC per diffamazione. Secondo il presidente statunitense l’emittente britannica ha montato alcune clip modificate di un suo discorso che mostravano Trump ordinare ai suoi sostenitori di assaltare il Campidoglio degli Stati Uniti.

“Mi hanno fatto parlare con parole che non ho mai detto, e sono stati scoperti perché credo che qualcuno alla BBC abbia detto: ‘È così grave che bisogna denunciarlo’. Questa si chiama fake news” ha detto parlando dallo studio ovale e annunciando l’azione legale.

La causa intentata da Trump sostiene che la BBC lo abbia diffamato e violato una legge della Florida che vieta pratiche commerciali ingannevoli e sleali. Il presidente statunitense chiede un risarcimento danni di 5 miliardi di dollari per ciascuno dei due capi d’accusa, quindi complessivamente 10 miliardi di dollari.

In particolare Trump ha accusato l’emittente pubblica britannica di aver unito parti di un discorso del 6 gennaio 2021, tra cui una sezione in cui invitava i sostenitori a marciare sul Campidoglio e un’altra in cui diceva “combattete come matti”, omettendo il passaggio in cui invitava a una protesta pacifica.