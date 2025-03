Trump firma decreto per chiudere il Ministero dell'Istruzione

Trump firma decreto per chiudere il Ministero dell'Istruzione

Washington, 21 mar. (askanews) – Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato, circondato da bambini seduti nei banchi di scuola, un ordine esecutivo per iniziare a smantellare il Ministero dell’Istruzione, una promessa della campagna elettorale e un sogno a lungo coltivato dai conservatori americani.

“Riporteremo l’istruzione, semplicemente, agli Stati, a cui appartiene. È una cosa molto popolare, ma soprattutto è una cosa di buon senso. E funzionerà”, ha detto il presidente.

All’atto pratico, però, la legge prevede che il Dipartimento dell’Istruzione, creato nel 1979, non possa essere chiuso senza l’approvazione del Congresso e i repubblicani non hanno i voti per farlo passare.