Trump firma legge sulle criptovalute, "una rivoluzione finanziaria"

Washington, 19 lug. (askanews) – Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato il cosiddetto GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), che codifica l’uso delle stablecoins – criptovalute ancorate ad asset stabili come il dollaro o le obbligazioni statunitensi, definendolo una “enorme legittimazione” per la comunità delle criptovalute.

Questa legislazione, unitamente ad altre due approvate per ora soltanto dalla Camera dei rappresentanti e che devono passare al Senato, segue anni di scetticismo nei confronti delle criptovalute, causato dalla convinzione che il settore, nato dal successo del bitcoin, debba essere strettamente controllato e tenuto separato dagli investimenti tradizionali per evitare eccessiva volatilità, difficoltà di controllo e rischi sistemici. Tuttavia, dopo che l’anno scorso gli investitori di criptovalute hanno contribuito con milioni di dollari alla sua campagna presidenziale, Trump ha risolto i suoi precedenti dubbi.

Secondo Forbes inoltre, Trump ha guadagnato somme enormi grazie alle criptovalute, portando in appena 5 anni il suo patrimonio da 2,5 miliardi a 5,5 miliardi di dollari proprio grazie a queste.

Il GENIUS Act ha ottenuto un significativo sostegno bipartisan, con i Democratici che hanno visto a loro volta un aumento delle attività di lobbying e dei contributi da parte dell’industria delle criptovalute. Tra gli effetti sperati della codificazione delle “stablecoins” c’è anche il rafforzamento del dominio del dollaro Usa e un aumento della domanda di titoli di Stato statunitensi.

Secondo il Financial Times, la Casa Bianca si appresterebbe ad aprire alle criptovalute anche il mercato pensionistico statunitense, che ha un valore stimato di 9 trilioni (9.000 miliardi) di dollari.