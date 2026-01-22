Trump firma lo statuto del Board of peace: collaborerà con Onu

Davos, 22 gen. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato lo statuto del suo cosiddetto “Board of Peace”, che ha definito un organismo per la risoluzione dei conflitti internazionali, insieme ad altri membri fondatori durante una cerimonia a Davos per l’insediamento del “Consiglio per la Pace” previsto dal piano per la Striscia di Gaza.

Tump ha affermato che il Board of peace “ha la possibilità di essere uno degli organismi più importanti mai creati”. Quindi, ribadendo che le Nazioni Unite hanno un “enorme potenziale”, ha sostenuto che il Board of peace “insieme all’Onu, può essere qualcosa di davvero unico per il mondo”.