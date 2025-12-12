Trump firma un ordine esecutivo per centralizzare le norme sull'IA

Washington, 12 dic. (askanews) – Donald Trump ha firmato un decreto per centralizzare a livello federale la regolamentazione dell’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di impedire ai singoli Stati di adottare norme autonome sul settore.

L’annuncio è arrivato dallo Studio Ovale della Casa Bianca, dove il presidente degli Stati Uniti ha ribadito il suo approccio sull’intelligenza artificiale:

“Vogliamo avere un’unica fonte centrale d’approvazione e penso che abbiamo grande sostegno da parte dei repubblicani e probabilmente anche dei democratici perché è una questione di buon senso” ha detto.

Gli Stati Uniti sono “molto avanti rispetto alla Cina” ha aggiunto Trump, sottolineando che una frammentazione normativa rappresenterebbe “il più grande regalo possibile a Pechino e ad altri paesi”.

Will Scharf, capo di gabinetto della Casa Bianca ha poi spiegato che si tratta di “un ordine esecutivo che impone ad alcuni settori dell’amministrazione di intraprendere azioni decisive per garantire che l’IA possa operare all’interno di un unico quadro nazionale, invece di essere soggetta a una regolamentazione a livello statale che potrebbe potenzialmente paralizzare il settore”.

Gli Stati Uniti hanno parallelamente annunciato un accordo con Giappone, Corea del Sud, Singapore, Australia e Israele per mettere in sicurezza le filiere strategiche legate all’intelligenza artificiale e ridurre la dipendenza dalla Cina per materiali critici come il silicio e le terre rare.