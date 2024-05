Trump: giorno triste per l'America, il processo è una vergogna

New York, 30 mag. (askanews) - Donald Trump ha definito il suo procedimento penale "una vergogna" mentre entrava in aula a New York per il processo contro che lo vede imputato di falsificazione di bilancio per pagare in nero il silenzio di una ex pornostar. "Questo è un giorno molto triste per l'...

New York, 30 mag. (askanews) – Donald Trump ha definito il suo procedimento penale “una vergogna” mentre entrava in aula a New York per il processo contro che lo vede imputato di falsificazione di bilancio per pagare in nero il silenzio di una ex pornostar.

“Questo è un giorno molto triste per l’America. Tutto il mondo sta guardando. Ed è un giorno molto triste per New York. Ho già superato due di questi processi”, ha detto. “È una vergogna. I milioni e milioni di dollari che vengono spesi ogni giorno per questo caso. Fuori sembra che sia Fort Knox, come se lo stessero sorvegliando. Non ho mai visto così tanti poliziotti”, ha aggiunto.