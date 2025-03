Trump: Gli Usa maltrattati per molto tempo con i dazi

Washington, 12 mar. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito oggi la volontà di imporre dazi reciproci in risposta alle tasse sulle importazioni applicate dall’Unione Europea, promettendo “ritorsioni”. “Risponderò”, ha dichiarato dallo Studio ovale durante un incontro con il primo ministro irlandese Michel Martin.

“Penso che i dazi, in alcuni casi sono un po’ oltre la reciprocità, perché siamo stati maltrattati per molto tempo come Paese. Siamo stati maltrattati davvero per molto tempo, e non lo saremo più”, ha detto Trump che poi ha accusato l’Irlanda di attirare via dal territorio statunitense aziende farmaceutiche e altre imprese grazie a politiche fiscali vantaggiose. Il presidente ha anche citato il Canada, definendolo “uno dei peggiori” per quanto riguarda i dazi, in particolare nel settore lattiero-caseario.