Trump grazia George Santos: niente carcere per l'ex deputato truffatore

Roma, 18 ott. (askanews) – Donald Trump ha concesso la grazia a George Santos, l’ex deputato repubblicano di Long Island condannato lo scorso aprile a più di sette anni di carcere per frode telematica, truffa e furto d’identità.

“George è stato orribilmente maltrattato. Ho appena firmato la sua commutazione di pena, sarà rilasciato immediatamente. Buona fortuna George, ti auguro una vita fantastica!”, ha scritto il presidente su Truth Social, annunciando la decisione.

Motivo: “è un po’ un furfante ma ce ne sono tanti in giro che non sono condannati al carcere” ha scritto citando il caso del democratico Richard Blumenthal “e Santos almeno ha avuto sempre il coraggio e la coerenza di votare repubblicano”.

Eletto nel 2022 nel terzo distretto congressuale di New York e cacciato dal Congresso l’anno successivo per gravi violazioni etiche e finanziarie, Santos si trovava nel penitenziario federale di Fairton, nel New Jersey. Da settimane denunciava le condizioni di isolamento e una presunta “campagna di vendetta” contro di lui. In una lettera aperta pubblicata lunedì aveva rivolto al presidente un accorato appello, chiedendo “non compassione ma giustizia” e la possibilità di “ricostruire la propria vita dalle ceneri del passato”.

La risposta della Casa Bianca è arrivata in poche ore, segno che il caso era già sotto attenzione politica.