Trump, guasto al motore dell’aereo privato: atterraggio d’emergenza New Orleans

Secondo quanto riferito da Politico, che ha citato due testimoni informati dei fatti, l’atterraggio di emergenza è stato effettuato a New Orleans e si è reso indispensabile in quanto l’aero privato ha improvvisamente presentato l’insorgere di un problema a un motore mentre sorvolata il Golfo del Messico.

L’aereo privato a bordo del quale si trovava l’ex presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, era decollato da New Orleans. Il repubblicano si era recato in città per pronunciare un discorso in occasione del Four Season. A distanza di circa 20-30 minuti dal decollo, tuttavia, è stato riscontrato un guasto al motore del velivolo che ha costretto il pilota a fare un’inversione di rotta e tornare verso l’aeroporto di partenza.

La destinazione dell’aereo privato avrebbe dovuto essere Palm Beach, in Florida, località presso la quale Trump possiede la tenuta di Mar-a-Lago. A Palm Beach, l’ex presidente è arrivato intorno alle ore 03:00 del mattino di domenica 6 marzo, a bordo di un altro aereo privato.