Trump: Hamas non vuole "realmente raggiungere un accordo"

Trump: Hamas non vuole "realmente raggiungere un accordo"

Washington, 25 lug. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha accusato Hamas di “non voler realmente raggiungere un accordo”, in seguito alle difficoltà poste dall’organizzazione terroristica nei negoziati degli ultimi giorni. “Si sono ritirati in termini di negoziazione. È stato un peccato. Hamas non voleva davvero fare un accordo. Credo che vogliano morire.

Ed è molto, molto grave. Ed è arrivato un punto in cui bisogna finire il lavoro”, ha detto Trump che ha anche commentato la scelta da parte di Macron di riconoscere la Palestina. “È un bravissimo ragazzo. Mi piace. Ma quella dichiarazione non ha alcun peso”, ha affermato Trump.