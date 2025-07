Trump: i politici britannici dovrebbero divertirsi invece di ascoltarmi

Non crederai mai a cosa ha detto Trump riguardo alla sua visita in Gran Bretagna. Curioso? Continua a leggere!

Quando si parla di Donald Trump, le sorprese sono sempre dietro l’angolo! Recentemente, durante un’intervista con la BBC, il presidente degli Stati Uniti ha lanciato una frase che ha lasciato tutti a bocca aperta: i politici britannici dovrebbero “andare e divertirsi” piuttosto che ascoltarlo. Ma cosa si nasconde dietro queste parole? Scopriamolo insieme!

Un invito inatteso

Questa dichiarazione di Trump è arrivata proprio nel momento in cui il suo viaggio nel Regno Unito, fissato dal 17 al 19 settembre, coincide con la pausa della House of Commons. Questa sovrapposizione rende praticamente impossibile un suo intervento davanti ai membri del parlamento, cosa che alcuni alleati britannici speravano. Ma Trump, con la sua inconfondibile nonchalance, ha detto: “Lasciateli andare a divertirsi”. Un’affermazione che dimostra come poco gli importi dell’eventuale richiamo dei parlamentari per ascoltare le sue parole.

Ma questo non è affatto il primo episodio del genere: durante la sua visita nel 2019, Trump non ottenne un discorso congiunto al parlamento, mentre Barack Obama aveva ricevuto questa opportunità nel 2011. E sebbene Trump sia un sostenitore del Brexit, ha definito il processo di uscita della Gran Bretagna dall’UE come “un po’ disordinato”, pur esprimendo fiducia che le cose si stiano sistemando. Ma ci chiediamo: davvero sta seguendo la situazione?

Proteste e fanfare

Durante la sua precedente visita, Londra fu teatro di proteste vibranti, con i cittadini che si opponevano alla sua presenza, compresa la celebre mongolfiera che lo rappresentava come un bambino. Oggi, i fan britannici di Trump chiedono a gran voce un discorso ufficiale al parlamento, ma il governo insiste che non si tratti di proteggere il presidente da critiche.

In un contesto politico già frenetico, il governo laburista deve affrontare sfide come riforme della sicurezza sociale e aumenti salariali nel settore pubblico. Eppure, l’attenzione rimane puntata su Trump e su come la sua visita potrebbe influenzare il clima politico nel Regno Unito. Chissà quali sorprese ci riserverà!

Il rispetto per la monarchia

Durante l’intervista, Trump ha anche condiviso il suo desiderio di “divertirsi e rispettare il re Carlo”, definendolo “un grande gentiluomo”. Tuttavia, ha minimizzato l’importanza del recente gesto del monarca di aprire il parlamento canadese, affermando: “Non lo vedo come nulla di speciale”. E qui sorge un dubbio: quale sarà il vero impatto delle sue dichiarazioni sulle relazioni internazionali?

Con la data della visita che si avvicina, le aspettative e le tensioni sono palpabili. Come reagirà il pubblico britannico a questo incontro? Riuscirà Trump a conquistare il cuore dei suoi sostenitori, o la sua visita sarà di nuovo segnata da proteste e polemiche? La risposta ti sorprenderà, e solo il tempo potrà dircelo!