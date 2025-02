Milano, 20 feb. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che i russi “hanno le carte in regola” nei negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. “Penso che i russi vogliano vedere la guerra finire… Ma penso che abbiano gli assi in mano, perché hanno preso un sacco di territorio, quindi hanno le carte migliori”, ha detto Trump ai giornalisti parlando dall’Air Force One.