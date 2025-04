Trump: "Il dollaro resterà la moneta di riserva, sarà sempre così"

Roma, 12 apr. (askanews) – Il dollaro resterà sempre la moneta di riserva, e i super-dazi sui prodotti cinesi vanno bene così: a dirlo ai cronisti della Casa Bianca durante un trasferimento a bordo dell’Air Force One da Washington alla sua residenza in Florida a Mar-a-Lago è lo stesso presidente degli Usa Donald Trump , che ha così cercato di fugare l’angosica dei mercati, degli analistii e anche di molti cittadini comuni rispetto alle guerra commerciale che ha deciso di scatenare contro il resto del mondo, salvo poi tornare in parte sui suoi passi e concentrarla contro la Cina.

“Siamo la moneta di riserva. Lo saremo sempre – ha detto Trump – finché ci sarà qualcuno di intelligente. E sapete una cosa? Se una nazione dicesse: ‘Non saremo sul dollaro’, vi direi che nel giro di una telefonata tornerebbe sul dollaro. Bisogna sempre mantenere il dollaro”.

A un giornalista che gli chiedeva se pensa di negoziare con la Cina o se si sente a suo agio con la situazione attuale dei dazi, il presidente ha risposto: “Sono molto tranquillo, onestamente, ora mi sento molto a mio agio. Ma sono sempre andato d’accordo con il presidente Xi. Abbiamo avuto un buon rapporto. Molto buono”.