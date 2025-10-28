Trump: il Giappone è un alleato al massimo livello

Milano, 28 ott. (askanews) – Il nuovo primo ministro giapponese, Sanae Takaichi, ha promesso di inaugurare una “età dell’oro” nelle relazioni del suo Paese con gli Stati Uniti all’inizio di un incontro con Donald Trump a Tokyo. Dal canto suo il presidente americano ha dichiarato che il Giappone è un alleato “al massimo livello”.

Trump, che si trova in Giappone per la seconda tappa di un tour di una settimana in Asia, e Takaichi hanno firmato un accordo che definisce un quadro per garantire l’estrazione e la lavorazione di terre rare e altri minerali essenziali.

L’obiettivo dell’accordo è “aiutare entrambi i Paesi a raggiungere la resilienza e la sicurezza delle catene di approvvigionamento di minerali essenziali e terre rare”, si legge in una nota.

“Vorrei realizzare una nuova era dell’oro per l’alleanza Giappone-Stati Uniti, in cui sia il Giappone che gli Stati Uniti diventeranno più forti e anche più prosperi”, ha affermato Takaichi. I due leader, che in precedenza avevano guardato in diretta televisiva una parte di una partita di baseball delle World Series con la star giapponese Shohei Ohtani, si sono poi incontrati per un colloquio.