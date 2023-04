Che Donald Trump sia un uomo ricchissimo nessuno lo mette in dubbio. Peccato però che, come informa Forbes, il suo social network Truth Social abbia fatto flop, facendogli perdere la bellezza di 700 milioni di dollari. Un vero peccato se pensiamo che questa sua creatura avrebbe potuto aumentare il suo già ingente patrimonio. Nulla toglie comunque che per l’ex presidente USA i soldi non siano certo un problema. Allo stato attuale, si stima infatti che il patrimonio netto del tycoon, tra case, palazzi e liquidi si aggiri intorno a 3,2 miliardi di dollari. Persona molto influente, ancor prima che diventasse presidente, Trump era già conosciutissimo mediaticamente parlando.

Trump: un patrimonio costruito dollaro per dollaro

Non solo un politico, Donald Trump si è fatto le ossa come imprenditore a capo di divere industrie, magnate immobiliare, ma anche star della tv. Inoltre, tra il 1996 e il 2015 Trump è stato anche proprietario di concorsi di bellezza Miss USA e Miss Universo.

Il Covid ha inficiato sulle sue ricchezze

Binary Option Europe fa sapere come il Covid abbia influito sul patrimonio di Trump, ma ora che la pandemia sta divenendo sempre più un lontano ricordo sembra che il tycoon stia recuperando. Donald è comunque figlio d’arte se si pensa che suo padre, Frederick Trump, fu anche lui un magnate immobiliare.